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رياضة

بشرى للمصريين.. محمد صلاح ضمن أساطير أفريقيا والسبب صامويل إيتو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:41 م
محمد صلاح وفيرمينيو
محمد صلاح وفيرمينيو
حسن العمدة
أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية.

وصنفت صحيفة "صن" الإنجليزية، الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي، ضمن التشكيل التاريخي لأساطير أفريقيا بعد اعتزال الكاميروني صامويل إيتو الكرة.

وذكرت الصحيفة في حديثها، ان الفرعون محمد صلاح بطل دوري أبطال أوروبا فى النسخة الاخيرة واجه العديد من الصعوبات بعد الرحيل عن فريقه السابق تشيلسي .

وشددت الصحيفة، علي ان ليفربول احيا محمد صلاح مرة أخري ، ونجح معهم وتألق فى الدوري الإنجليزي وحصل على هداف البريميرليج مرتين فى النسختين الاخيرتين ولاعب العام.

وجاء تشكيل أساطير أفريقيا كالاتي :

حراسة المرمى: فينسنت إنياما "نيجيريا".

خط الدفاع: ريجوبورت سونج "الكاميرون"، صامويل كوفور "غانا"، لوكاس راديبي "جنوب أفريقيا".

خط الوسط: مايكل إيسيان "غانا"، يايا توريه "كوت ديفوار"، محمد صلاح "مصر"، ساديو ماني "السنغال".

الهجوم: جوج وايا "ليبيريا"، دروجبا "كوت ديفوار"، صامويل إيتو "الكاميرون".

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