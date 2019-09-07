دراسة صادمة .. الطريق إلى قلب المرأة معدتها.. تفاصيل مثيرة

سمعنا كثيرا أن الطريق إلى قلب الرجل معدته لكنه اتضح أن الطعام لا يؤثر على الرجال فقط. والطريق إلى قلب المرأة يكمن في نفس المكان بالضبط.



ووفقا لدراسة صادمه نشرها موقع Bright Side تتفاعل النساء بشكل أفضل مع الرومانسية على معدة كاملة

ووجد العلماء أن المرأة التي تتغذى بشكل جيد هي أكثر قدرة على الاستجابة للرومانسية .



وأكدت الدراسة ، أن النساء ينظرن إلى صور محايدة ورومانسية على معدة فارغة. ثم تم عرض الصور مرة أخرى ، ولكن بعد أن استهلكت المشاركات 500 سعر حراري تم استعراض عمل أدمغتهم في كلتا الحالتين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.



وأظهرت التجربة أن النساء استجبن بشكل أفضل للصور الرومانسية على معدة كاملة . وأصبحت مناطق الدماغ التي تستجيب للمكافأة أكثر نشاطًا في الحالة الثانية.



وأضافت الدراسة ان هذا التفاعل قد يحدث لأنه عندما يكون الناس جائعين ، من الصعب عليهم التفكير في أي شيء آخر غير الطعام. بعد الأكل ، يسترخون ويصبحون أكثر انفتاحًا على الأشياء. ولكن هذا ليس كل شيء.

