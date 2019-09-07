بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

يشهد معرض اهلا مدارس المقام بأرض المعارض بمدينة نصر إقبالا مكثفا من المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية قبل 3 أيام من إغلاقه.



وتزداد أعداد المواطنين بالمعرض لتوافر جميع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر 30% لتخفيف العبء على المواطنين والطلاب قبل بدء العام الدراسي بأيام قليلة.



وبدأ معرض اهلا مدارس استقبل المواطنين بصالة جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر اعتبارا من صباح يوم الاثنين الماضي، بعد افتتاحه من وزير التموين مساء يوم الأحد الماضي.



ويستمر المعرض، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، حتى يوم 10 سبتمبر بعد أن تقرر مده من قبل وزير التموين لتزايد أعداد المواطنين.