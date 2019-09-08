حظك اليوم لبرج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. السعادة تنتظرك

برج القوس يحب المغامرة واكتشاف كل ما هو حوله.. وتقدم خبيرة الابراج عبير فؤاد عبر "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لبرج القوس، على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

أنت تجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله ويحاول أن يفلح البحر أو يعصر الهواء.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي:



السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي:



حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة خاصتا وجبة العشاء.



توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس:



فى إنتظارك بعض النجاحات لمن أنت بجاجة لمزيد من الصبر لتصل إلى ما تريد.