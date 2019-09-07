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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا جهود تحقيق الاستقرار بالمنطقة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:08 م
إيمانويل ماكرون والأمير
إيمانويل ماكرون والأمير محمد بن سلمان
رويترز
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط.

وقال الوكالة إن ولي العهد والرئيس الفرنسي استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية "وجرى التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة".

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