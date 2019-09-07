ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا جهود تحقيق الاستقرار بالمنطقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط.



وقال الوكالة إن ولي العهد والرئيس الفرنسي استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية "وجرى التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة".