تعليق كوميدي.. بيتر ميمي ينشر صورة لوالده لأول مرة

نشر المخرج بيتر ميمي صورة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها مع والده للمرة الأولى، في أول ظهور إعلامي لوالد المخرج الشاب.وعلق بيتر ميمي على الصورة قائلًا: «بقالنا اكتر من اتنين وتلاتين سنة نعرف بعض، أخيرا اتصورنا .. ابويا الحاج ميمى».يذكر أن أخر أعمال بيتر ميمي، كان فيلم «كازابلانكا»، الذي قام ببطولته: أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وغادة عادل وإياد نصار وتأليف هشام هلال.أحداث فيلم كازابلانكا تدور في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.