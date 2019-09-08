أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورة مع حسام غالي: الكابتن

نشر أحمد عادل عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق ولاعب المقاصة الحالى صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر أحمد عادل عبد المنعم برفقة كابتن النادي الأهلي السابق حسام غالي وعلق على الصورة قائلا: "الكابتن".ونجح حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة في تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، وأشاد به الجميع.وحقق نادي الجونة الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف سجله أحمد مجدي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الجونة بافتتاح دورة الجونة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.