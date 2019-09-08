زلزال قوي يضرب الصين.. وسقوط أول القتلى وعشرات الضحايا.. فيديو

ذكر التلفزيون الصيني أن زلزالا ضرب جنوبي البلاد، بلغت قوته 5.4 درجة ريختر، وأسفر حتى الآن عن مقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين.
وقال مركز مراقبة الزلازل الحكومي إن الهزة الأرضية ضربت مدينة نيجيانج ومقاطعة سيتشوان في وقت مبكر من يوم الأحد.
وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة، التي تقع في المنحدر الشرقي لهضبة التبت.
وقال مركز مراقبة الزلازل الحكومي إن الهزة الأرضية ضربت مدينة نيجيانج ومقاطعة سيتشوان في وقت مبكر من يوم الأحد.
وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة، التي تقع في المنحدر الشرقي لهضبة التبت.
Latest on the earthquake in Neijiang, SW China's Sichuan: https://t.co/7TO34lluLi— China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2019
- 1 dead, 29 injured
- Rescue work going on pic.twitter.com/x7iAUTf6PB