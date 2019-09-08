زلزال قوي يضرب الصين.. وسقوط أول القتلى وعشرات الضحايا.. فيديو

Latest on the earthquake in Neijiang, SW China's Sichuan: https://t.co/7TO34lluLi

- 1 dead, 29 injured

- Rescue work going on pic.twitter.com/x7iAUTf6PB — China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2019

ذكر التلفزيون الصيني أن زلزالا ضرب جنوبي البلاد، بلغت قوته 5.4 درجة ريختر، وأسفر حتى الآن عن مقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين.وقال مركز مراقبة الزلازل الحكومي إن الهزة الأرضية ضربت مدينة نيجيانج ومقاطعة سيتشوان في وقت مبكر من يوم الأحد.وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة، التي تقع في المنحدر الشرقي لهضبة التبت.