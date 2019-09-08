ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب الصين.. وسقوط أول القتلى وعشرات الضحايا.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:57 ص
صدى البلد
حسام رضوان
ذكر التلفزيون الصيني أن زلزالا ضرب جنوبي البلاد، بلغت قوته 5.4 درجة ريختر، وأسفر حتى الآن عن مقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين.

وقال مركز مراقبة الزلازل الحكومي إن الهزة الأرضية ضربت مدينة نيجيانج ومقاطعة سيتشوان في وقت مبكر من يوم الأحد.

وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة، التي تقع في المنحدر الشرقي لهضبة التبت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غرب إيران

ترشيحاتنا

فيديو صادم قبل وبعد.. الأقمار الصناعية ترصد تأثير إعصار دوريان على الباهاما

الإفتاء تجيب.. كيف تتعامل الزوجة مع الزوج البخيل.. فيديو

عمومية الزمالك تفرض كلمتها .. تعرف على تفاصيل التصويت على الميزانية

أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد

كارثة دوريان.. إجلاء عاجل لآلاف السعوديين من فلوريدا.. فيديو

قصة كوب العصير.. سفير مصر بالمغرب يفجر مفاجأة عن وفاة العالم المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور