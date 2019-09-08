لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي.. مركبات عسكرية تركية تدخل سوريا

أفادت وكالة رويترز، في نبأ عاجل لها، بأن مركبات عسكرية تركية تدخل سوريا قرب تل أبيض لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي في "منطقة آمنة".





وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين بما يخص المنطقة الآمنة في سوريا، ستبدأ الأحد المقبل 8 سبتمبر الجاري.





وشدد وزير الدفاع التركي، حسبما نقلت الوكالة، على أن " تركيا لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي جنوب تركيا"، على حد وصفه.



