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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إيران

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصل القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم الأحد إلى طهران، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية للأنباء أنه من المقرر أن يلتقي فيروتا خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي آكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وقال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي بأن هذه اللقاءات تأتي في إطار التعاون الجاري بين إيران والوكالة الذرية والمشاورات بينهما على مستوى عال.

يشار إلى أن الخارجية الإيرانية كانت قد أفادت بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني أن بلاده رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.

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