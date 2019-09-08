5 أخطاء تسبب حوادث الطرق في مصر.. تعرف عليها وتجنبها





تعود الكثير من الحوادث على الطرق إلى بعض الأخطاء التي يرتكبها قائدو السيارات أثناء القيادة بالإضافة إلى أسباب أخرى منها أخطاء الغير وعيوب فنية في السيارة نعرضها خلال السطور التالية:وبخصوص ذلك قال المهندس محمد عبد الصمد، خبير صيانة السيارات، إن أسباب الحوادث يعود إلى الأخطاء التالية:- عدم ربط حزام الأمان سبب عدد كبير جدا من الإصابات والوفيات في الحوادث وهو أكثر ما يهمله قادة السيارات، رغم أن أنظمة الإيرباج تكون مرتبطة في الغالب بربط الحزام.- عدم متابعة المرايا سببا رئيسيا للحوادث أيضا.- تجاوز السرعة القانونية على الطرق.- إهمال الكاوتش سببا رئيسيا في حوادث الطرق، حيث إن الغالبية لا يتابعون العمر الافتراضي وهو عامين، أو 50 ألف كيلو متر، طالما أنه لا يزال يؤدي مهمته.وأضاف قائلا: قائد السيارة قد يكون محترفا في القيادة على سرعات عالية، لكنه لا يضمن أخطاء الآخرين من حوله؟