ضبط مكرونة وزيوت وأعلاف فاسدة في 3 مصانع بالإسكندرية

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري بمختلف أحياء المدينة، وذلك للتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.



استهدفت الحملة مصنع زيوت وآخر للمكرونة بدائرة قسم شرطة برج العرب، ومصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.



وتبين من الفحص أن المصانع الثلاثة تدار دون ترخيص، وتقوم بتصنيع وحيازة المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وضبطت مباحث التموين 8 أطنان "زيت طعام ومسلى" معبأة داخل عبوات، غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها، و7 أطنان و500 كيلو جرام "مكرونة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.



وفي منطقة العامرية ثان، أسفرت الحملات عن ضبط 49 طن و740 كيلو جرام خامات إنتاج أعلاف حيوانية "خميرة فورية، مكمل غذائى، فاتح شهية للحيوان، مولاس" غير صالحة للاستهلاك الحيوانى لانتهاء مدة صلاحيتها.



تحررت المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.