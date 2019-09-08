تصاعد أزمات سولشاير في مانشستر يونايتد

بدأت المشاكل تثار حول المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي ، وذلك بعد أربع جولات فقط من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز ،حيث لم يستطع الفوز سوى في مباراة وحيدة فقط ، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.



وتعد هذه البداية ، أسوأ بداية للنادي منذ 27 عاما ، وأكد المدرب النرويجي على أهمية الإيمان بخططه طويلة الأجل للنادي ، لكن شكوى تعثر يونايتد قد أثارت بالفعل تساؤلات حول احتمال تأمين كرة القدم الأوروبية.



وسلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على هذه المشاكل وجاءت أبرزها:.



بداية التألق



تلاشت الآمال في ظهور شباب مانشستر يونايتد المتجدد خلال مبارياتهم الافتتاحية ، حيث حصل رجال سولسكاير على خمس نقاط فقط من مبارياتهم الأربعة الأولى.



جاءت ثلاث من هذه النقاط من صراخ تشيلسي على ملعب أولد ترافورد - لكن الزوار حققوا العديد من الفرص لضمان نتيجة مختلفة للغاية.



حصل يونايتد على آخر عدد من النقاط في أول أربع مباريات له في موسم الذروة في حملة 1992-1993 ، عندما جمع فريق السير أليكس فيرجسون أربع نقاط فقط.



يوميات الحزن



شعر يونايتد مرة أخرى بالإحباط بعد التعادل 1-1 في ساوثهامبتون،و كان الزائرون قد أخذوا زمام المبادرة من خلال إضراب دانيال جيمس الرائع ، وهو الثالث له في أربع مباريات ، ولكن تم ربطه في الشوط الثاني من قبل رأس يانيك فيسترجارد الشاهق.



تتلخص الحقيقة الوحشية لأزمات فريق مانشستر يونايتد خارج أرضه اليوم في فشل مانشستر يونايتد في تسجيل فوز من أولد ترافورد منذ أن تسلم سولسكاير زمام الأمور بدوام كامل.



قاد النرويجي فريقه بشكل سيئ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوزه الأخير في باريس ، لكن أداء مانشستر يونايتد خارج ملعبه منذ مساء مارس الماضي لم يكن أقل مما يجب.



تطاردهم القضايا الدفاعية الصارخة في جميع المباريات خارج ملعبهم أيضًا - حيث قام رجال Solskjaer بشحن الأهداف في كل من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضهم ، وهو سباق يعود إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج.



ولإضافة المزيد إلى صداع المدير الفني للفريق ، فإن يونايتد تعتبر أسوأ هزيمة له خارج أرضه في المباريات خارج جميع المسابقات منذ سلسلة من تسعة بين أبريل ونوفمبر 2014.



ضعف خط الدفاع



على الرغم من الوعد الذي قدمته يونايتد في يوم الافتتاح النظيف في الفوز 4-0 على تشيلسي ، إلا أنها فشلت منذ ذلك الحين في حجب خصم في المباريات الثلاث المقبلة.



مما لا شك فيه أن وصول هاري ماغواير مقابل رسم قياسي عالمي قد عزز بلا شك من الخط الخلفي لسولسكاير ، لكن في كثير من الأحيان يجد يونايتد نفسه يشحن أهدافًا قذرة.



فقد خسر فيكتور ليندلوف بعدما تسبب في هدفين في مرماه ، شريك ماغواير ، الذي حظي بالثناء لقدرته على الحيازة ، ولكنه مشكوك فيه في الهواء ، مرتين على رؤوس مهمة لفريق يونايتد مؤخرًا. وقد عوقب في وقت لاحق مع فرص تحويلها في كل مرة.



من الواضح أن سولسكاير قد استقر على شراكته من الاختيار الأول ، مع ترقية الشاب أكسل تونزبي إلى المركز الثالث بترتيب الالتقاط.



لكن الواقع الوحشي هو أن يونايتد قد سجل ورقة نظيفة واحدة فقط في آخر 19 مباراة له ، وأن أي آمال محتملة من أجل دفع لأوروبا سوف يكاد يكون من المؤكد تقويضها ما لم تحظى هذه القضية باهتمام جدي.



الفشل في النتائج



يمتلك فريق سير أليكس فيرجسون من فريق يونايتد القديم القدرة على مشاهدة المباريات بأهداف قياسية، غالبًا ما تتكرر المانترا التي تربح الألقاب ، ولكن تجلى ذلك في براعة يونايتد القوية في المعركة من أجل القميص والتشبث بنتائج ثمينة.



ومع ذلك ، فإن ما بعد فيرغسون يونايتد هي بلا شك أكثر هشاشة وعرضة لأهداف الشحن التي كان من شأنها أن تترك غضب الاسكتلندي.



ومع كل مشكلات التهديف الواضحة في يونايتد ، يجب على فريق أولد ترافورد ضمان أن يصبح إيقاف المعارضين منتظمًا، لكن في ظل حكم سولسكاير ، بقيت القضايا الدفاعية المدفونة في جذور الجماعات المعاصرة لليوم المتحدة عارية.



ونتيجة لذلك ، فاز يونايتد بثلاث مرات فقط في 16 مباراة - مع تراجع النقاط في كل من وولفز وساوثهامبتون من الإحباط المتصاعد أمام كلتا المرتين.



ولم تعد أرض الملعب هي الحصن الذي كانت عليه من قبل ، حيث كانت الأندية التي أقيمت في مبنى منخفض في كثير من الأحيان تهرب بنقطة واحدة على الأقل.



قلة قاتلة للجبهة الهجوميه



أحرز يونايتد أكثر من مرة في لعبة ثلاث مرات فقط خلال آخر 16 مباراة. يقال إن افتقار النادي للإبداع وغريزة القاتل أمام المرمى كان محبطًا لسولسكاير ، أحد أعظم الصيادين الذين لم تشهدهم الرياضة على الإطلاق.



بدا أن رحيل روميلو لوكاكو مرحبًا به إلى حد كبير من قبل المشجعين بعد رد فعل البلجيكي البذيء على تجميده من الفريق الأول ، لكن اللاعب الأول كان سيضمن على الأقل 15 إلى 20 هدفًا في الموسم.



يتقاسم ماركوس راشفورد و أنتوني مارتيال الآن عبء التهديف ، ولكن تم انتقاد الأول على وجه الخصوص بسبب تبديد الفرص في كثير من الأحيان.



مارتيال ، على الأقل ، سجل هدفين في الدوري لكنه أصيب بجرح غير متوقع في هزيمة كريستال بالاس.



قبل الاستراحة الدولية ، ألمح سولسكاير أيضًا إلى إدخال ماسون غرينوود في تشكيلة الفريق الأول ، بعد ظهور اللاعب المذهل البالغ من العمر 17 عامًا في سانت ماري.



قد يكون عجز يونايتد عن متابعة المباريات ، كما هو موضح أعلاه ، نتيجة مباشرة للفشل في الفوز بأكثر من هدف واحد ، باستثناء مناسبة واحدة ، منذ 6 مارس.







