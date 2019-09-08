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إلهام أبو الفتح
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ديني

ما حكم خروج المرأة للعمل مع عدم حاجتها المادية؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:59 م
الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح
القسم الديني 2
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن عمل المرأة في حالة عدم حاجتها المادية؛ جائز بشرط الالتزام بالأداب الإسلامية للخروج إلى العمل.

وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يويتيوب، ردًا على سؤال: هل للمرأة الحق في العمل مع عدم حاجتها المادية؟ أن التزام المرأة بالآداب الإسلامية للخروج إلى العمل؛ يكون في هيئتها وملبسها وتصرفاتها، مضيفًا أن تكون أمينة على نفسها وعرضها، وألا يتسبب خروجها للعمل في عدم انتظام الحياة الزوجية والتقصير في حق الزوج.

وأضاف أمين لجنة الفتوى أن العمل الذي يجوز للمرأة أن تمارسه هو الذي لا تتعرض فيه للمخالفات الشرعية بحكم طبيعة العمل، مشيرًا إلى قول بنات الرجل الصالح في مدين التي حكاها القرآن الكريم: (لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) القصص/23.
وأوضح أنهما كانتا ترعيان الغنم كمجموعة ولا يختلطن بالرجال، والذي أجبرهن على ذلك أن والدهن لا يقدر على العمل، لافتًا إلى أن هذه الآية بينت الظروف التي تعمل بها المرأة، وفي غير هذه الظروف لا مانع من العمل ضمن الشروط الشرعية.

وأضاف ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] وقوله سبحانه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60] فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت؛ لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة، ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل، وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة، ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية ،وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن.

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