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رئيس التحرير
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أخبار العالم

الشرطة تعثر على مخزن كبير للأسلحة في لندن.. وضبط 4 عناصر إرهابية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
محمد علي
عثرت السلطات البريطانية على مخبأ كبير للأسلحة، يحتوي على بنادق قنص بكواتم للصوت وأجهزة تتبع مرتبطة بمجموعة إرهابية محظورة في كوفنتري، بحسب ماذكرت صحيفة الجارديان.

ويحقق ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب في وست ميدلاندز و إم آي 5 في عملية نقل الأسلحة التي تشمل أيضًا بنادق و 200 طلقة ذخيرة بعد مداهمات مفاجئة.

وقال بيان صادر عن شرطة ويست ميدلاندز: "تم العثور على الأسلحة النارية والذخيرة ، ولا يزال تحقيق الشرطة جاريًا، فيما تم القبض على أربعة رجال ، أحدهم على صلة بـ شبكة المهاجرين الارهابية".

واختفت المجموعة، التي تنشط في المملكة المتحدة بعد هجمات يوليو 2005 على لندن ، لكنها حافظت على وجودها تحت أسماء مختلفة. 

وتقول السلطات إن الشبكة التي تتواجد مراكزها التقليدية في "الطرف الشرقي من لندن" و "لوتون"، شاركت في أعمال وحشية من بينها هجوم جسر لندن 2017 وتفجيرات يوليو 2005.

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