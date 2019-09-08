الشرطة تعثر على مخزن كبير للأسلحة في لندن.. وضبط 4 عناصر إرهابية

عثرت السلطات البريطانية على مخبأ كبير للأسلحة، يحتوي على بنادق قنص بكواتم للصوت وأجهزة تتبع مرتبطة بمجموعة إرهابية محظورة في كوفنتري، بحسب ماذكرت صحيفة الجارديان.





ويحقق ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب في وست ميدلاندز و إم آي 5 في عملية نقل الأسلحة التي تشمل أيضًا بنادق و 200 طلقة ذخيرة بعد مداهمات مفاجئة.





وقال بيان صادر عن شرطة ويست ميدلاندز: "تم العثور على الأسلحة النارية والذخيرة ، ولا يزال تحقيق الشرطة جاريًا، فيما تم القبض على أربعة رجال ، أحدهم على صلة بـ شبكة المهاجرين الارهابية".





واختفت المجموعة، التي تنشط في المملكة المتحدة بعد هجمات يوليو 2005 على لندن ، لكنها حافظت على وجودها تحت أسماء مختلفة.



