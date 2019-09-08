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حوادث

لمرورها بأزمة نفسية.. تحاول الانتحار بقطع شرايين يديها في كفر الشيخ

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:18 م
قطع شرايين
قطع شرايين
محمود زيدان
لم تجد أمامها سوى أن تتخلص من حياتها، لمرورها بضائقة وأزمة نفسية حادة، بأن أقدمت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ بتقطيع شرايينها بأداة حادة، ما أدى إلى إصابتها بجروح، وجرى نقلها إلى مستشفى العبور لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ش.ا" 40 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي مصابة بجروح قطعية وسطحية بالرسغ اليمنى واليسرى. 

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها المقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، أن السيدة المصابة أرملة وتعاني من مرض نفسي وأنها قررت الانتحار لمرورها بأزمة نفسية، وقامت أسرتها بنقلها إلى المستشفى لإنقاذ حياتها بعد أن وجدها غارقة في دمائها.

حُرر المحضر رقم 9148 لسنة 2019م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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