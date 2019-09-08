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رياضة

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:35 م
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
عمرو الحلوانى
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك مساء اليوم بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.

وقرر سباستيان ديسابر الاعتماد على أحمد الشناوى فى مركز حراسة المرمى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة، وأمامه الرباعى الدفاعى رجب بكار وعل جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى.

واستقر ديسابر على الدفع بالثلاثى نبيل عماد دونجا وعمر جابر والبوركينى إيريك تراورى فى خط الوسط، ونجح جابر فى خطف الأنظار إليه منذ الاعتماد عليه فى الفترة الأخيرة.

وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز الاعتماد أيضا على الثلاثى الهجومى المكون من إسلام عيسى وعبده لاما وجون أنطوى فى الخط الأمامي.

واستقر ديسابر على وضع عبدالله السعيد صانع الألعاب على مقاعد البدلاء بسبب عودته من الإصابة منذ زمن بعيد على أن يتم الاستعانة بخدماته فى الوقت المناسب من المباراة.

وكان الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، أعلن عن قائمة فريقه استعدادا لمباراة الزمالك.

وعاد أحمد الشناوي ومحمد فاروق وعبد الله بكري ومحمد فتحي إلى قائمة الفريق بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا.

وتضم قائمة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والأوغندي عبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: الغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.

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