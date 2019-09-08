بعد إغلاقه عقب تدشينه بساعات.. ممشى أهل مصر ببنها يفتح أبوابه لأهالى بنها من جديد.. الأهالى: هيرحمنا من أسعار الأندية والكافيهات على النيل.. صور

الأهالي:

يحل أزمة ارتفاع أسعار الكافيهات والاستراحات على نهر النيل نطالب بالاهتمام بالممشى الجديد والحفاظ عليه من التعديات والإشغالات والمحافظ: استلام المشروع مرحليا ونقل تبعيته للمحافظة للتشغيل والصيانة









قررت محافظة القليوبية إعادة فتح ممشى أهل مصر من جديد من أهالى المحافظة ليكون متنفسا لهم ومقصدا لالتقاط الصور التذكارية واستراحة للجميع للاستمتاع بنهر النيل مجانا بعد أن تم إغلاقه عقب قيام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بافتتاحه مباشرة وسط حالة من الاستياء أصابت جميع أهالى مدينة بنها.





وأشاد أهالى القليوبية بمشروع الممشى الجديد مؤكدين أنه سيحل أزمة ارتفاع أسعار الكافيهات والاستراحات على نهر النيل خاصة أن كورنيش النيل من أجمل المناطق فى مدينة بنها، مطالبين المسئولين بالاهتمام بالممشى الجديد والحفاظ عليه من التعديات والاشغالات خاصة وانه سيكون متنفسا للأ هالي بالمجان.





وقالت دعاء محمد إن كورنيش نهر النيل ببنها تعرض لعدد كبير من المخالفات والتعديات سواء بالبناء العشوائي علي ضفتيه او بتلويثه فضلا عن إستغلال المخالفين الذين استباحوا حرمة النيل وحولوا جانبيه إلى صالات أفراح وكافتيريات وأندية بدون ترخيص مما منع المواطنين من الاستمتاع بنيلهم العظيم .





من جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إن مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل في العاصمة بنها واجه العديد من المشكلات تسببت في تأخره نتيجة عدم رضاء بعض المواطنين عن بعض الأماكن المقترحة للمشروع





وتابع أنه تم إغلاق المرحلة الأولى من الممشى لان المشروع بالكامل مازال تحت التنفيذ وما زال فى عهدة جهاز تعمير القاهرة الفاطمية والشركة المنفذة ولم يتم نقل تبعيته إلى المحافظة حتى الآن مشيرا الى أن مقاول المشروع فقد بعد الافتتاح مباشرة وقبل تعيين الحراسات بعض الكابلات كانت مشونة بالمشروع فقام بإغلاق الممشى حرصا على مواده لحين التسليم، مشيرا إلى أنه تم فتح الممشى من جديد مع تشديد الحراسة عليه .





وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم الاتفاق على إنهاء المقاعد وسلال القمامة والأكشاك ودورات المياه خلال أسبوع من الآن، موضحا أنه سيتم استلام المشروع مرحليا، بحيث يتم استلام المرحلة التى تنتهى وتنقل تبعيتها للمحافظة للتشغيل والصيانة.





وسادت حالة من الاستياء بين اهالى مدينة بنها بمحافظة القليوبية بسبب غلق ممشى "أهل مصر" بعد ساعات من قيام الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بافتتاحه.





واكد الاهالى ان الممشى الجديد يعد متنفسا جديدا لهم، بعد أن استحوذت المبانى الإنشائية للنوادى والنقابات على ضفاف كورنيش النيل بالمدينة فضلا عن زيادة اسعارها المبالغ فيها مضيفين انهم كانوا يضعون أملا فى الممشى الجديد للتنزه والخروج لرؤية النيل مباشرة.



