محمد حافظ : الغوص على الآثار الغارقة بـ الإسكندرية كنز لم ينل حظة

قال المهندس محمد حافظ ،محترف الغوص المصري، إن محافظة الإسكندرية تملك أسفل بحرها كنوزا من الآثار المغمورة في المياه، أكثر من البحر الأحمر ،يعود تاريخها للعصر اليوناني الروماني ،بالإضافة إلى سفن حربية يعود تاريخها لـ الحرب العالمية الأولى والثانية .

أشار المهندس محمد في تصريح لـ"صدى البلد" ،إلى ضرورة ترويج سياحة الغطس على الآثار الغارقة بـ الإسكندرية، لافتا إلى أنها لم تنل حظها مثل نظيرتها على الشعب المرجانية بالبحر الأحمر.

محترف الغوص المصري محمد حافظ مع محرر صدى البلد



طالب محترف الغوص المصري بتأهيل مناطق الغطس على الآثار المغمورة بالمياه الغارقة بالإسكندرية عبر أجهزة تنقية تتوافق مع البيئة البحرية وتحافظ عليها بالإضافة إلى الحفاظ على الأثر.

وأوضح أن انتشال القطع الأثرية من ميناء أبوقير بالإسكندرية، وماصاحبة من زخم إعلامى بكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى منصات السوشيال ميديا، علينا أن نبني عليه لجذب محترفي الغوص حول العالم لتكون المحافظة مركزا عالميا لسياحة المغامرات والاكتشافات .