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مرأة

بدون اكسسوارات.. زينة تتألق بإطلالة كلاسيكية جديدة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:06 م
زينة
زينة
اسماء محمد
ظهرت الممثلة زينة بإطلالة كلاسيكية مميزة، حيث ارتدت فستانًا من درجات الأزرق الهادئ ذا أكمام طويلة منفوشة من الأمام ويخلو من أى نقوش أو رسومات.

واختارت زينة لشعرها اللون البنى واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية، حيث تركت شعرها الطويل المموج منسدلا دون اى اكسسوارات به.

ولم ترتدِ زينة اى اكسسوارات فى إطلالتها الكلاسيكية مع ميك آب هادئ، وارتدت حذاء موف ذا كعب بتصميم فورمال.

وكانت زينة ظهرت بهذه الإطلالة كاحتفال بانتهائها من تصوير مسلسل فيلم الفلوس الذى يشاركها فى بطولته النجم تامر حسنى وخالد الصاوى وعائشة بن احمد.

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