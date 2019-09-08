من تصميم مصرية .. شاهد جينيفر لوبيز تتألق بفستان أنيق في مهرجان تورنتو

تألقت الممثلة والمطربة العالمية "جينيفر لوبيز" بفستانها الأصفر الأنيق، خلال حضورها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وعرض أحدث أفلامها "Hustlers".



وبحسب موقع إماراتي فإن فستان الفنانة الأمريكية الشهيرة جرى تصميمه من قبل عارضة أزياء مصرية .



وسارت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا إلى السجادة الحمراء ، كاشفة عن تسريحة شعرها الشقراء الانيقة، وظهر شعرها بلون فاتح عن السابق.



وتميز فستان جينيفر بلونه الأصفر الداكن، مفتوح بشكل عميق من ناحية الصدر، الذي تم تصميمه على يد مصممة الازياء المصرية "ياسمين يي" والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، وصنع الفستان الفريد من الحرير الخالص، التي انتقته الفنانة الامريكية من ضمن مجموعة " Maison Yeya Fall-Winter ‘19 " التابعة للمصممة المصرية.



كما ظهرت لوبيز بحقيبة يد مرصعة بالكريستال التي يصل ثمنها الى نحو 20،900 درهم.