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رياضة

اتحاد السلة يخطر الأهلي بإقامة مباريات الدوري بدون جمهور حتى هذا الموعد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:25 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
تلقّت إدارة النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة السلة، يؤكد فيه إقامة مباريات بطولة الدوري هذا الموسم بدون جماهير.

وذكر الاتحاد المصري في خطابه للأهلي أن إقامة المباريات بدون جماهير لحين الحصول على الموافقة الأمنية.

ويواصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي تدريباته بشكل مستمر استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

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