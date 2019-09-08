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أخبار العالم

السعودية تعلن بدء عهد عسكري جديد.. المملكة تصنع السلاح

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:34 م
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
حسام رضوان
بدأت المملكة العربية السعودية اليوم مرحلة عسكرية جديدة، فبعد كونها واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة، أعلنت اليوم تحول وجهتها إلى تصنيع الأسلحة.

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. بحسب صحيفة "الرياض".

وأشارت الصحيفة إلى أن بدء استقبال التراخيص يأتي في إطار تطبيق استراتيجية هادفة إلى توطين للصناعات العسكرية وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية لرفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.

وقال المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن "إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من انفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية".

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