سفارة السويد تشهد انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية

استضافت سفارة السويد بالقاهرة مساء اليوم الأحد، فعاليات انطلاق المؤتمر الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة.



أكد سفير السويد يان تيسليف أنه سعيد بتمثيل دولة السويد أول دولة تتبنى سياسة خارجية نسوية في المساواة بين الجنسين باعتبارها مسألة أساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.



وتابع السفير خلال كلمته بهذه المناسبة أن المساواة بين الجنسين شرط اساسي للنمو المستدام والرفاهية والسلام والأمن.



حضر الفعالية جبريلا راموس رئيس موظفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وانطلقت الفعاليات للمؤتمر الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي سيدا التي تعمل نيابة عن البرلمان السويدي بهدف تقليل الفقر في العالم.