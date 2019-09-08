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رياضة

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:50 م
المدير الفنى للنادى
المدير الفنى للنادى الاهلى
محمد بدران
نشر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابة على "انستجرام"

وظهر السويسري رينيه فايلر، برفقة زوجته وابنه في احدث ظهور لهما وعلق قائلًا "familie"

ووقع رينيه فايلر، على عقود تدريب الأهلي، بداية من الموسم الجديد، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، وجاء اختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت 5 أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية.


ويستعد الأهلي لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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familie ❤️

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أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

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