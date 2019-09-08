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رياضة

زامبيا تتأهل رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح منتخب زامبيا في التأهل رسميًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها في مصر بعد التعادل الإيجابي أمام منتخب الكونغو برازافيل بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعتهما على ملعب ألفونس ماسيمبا.

المنتخب الزامبى يملك أفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف ليتأهل لكأس أفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة بدورها لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف القاهرة نهائيات البطولة الأفريقية تحت 23 سنة بمشاركة المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقى غريب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي يستعد من خلالها بعدد من المباريات الودية بعد مباراة السعودية والتي لعبت أولي أمس الثانية ستلعب الثلاثاء القادم.

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