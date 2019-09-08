إنجاز تاريخي .. مصر تتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

توج إسلام حامد وسلمى عبدالمقصود لاعبا الخماسي الحديث بذهبية بطولة العالم لفئة الزوجي المختلط والتي تقام في المجر في إنجاز تاريخي.



واحتل الثنائي المصري المركز الأول في البطولة ، بمجموع نقاط 1463 ، متفوقين على جميع المنافسين ، حيث تفوقا على الثنائي الفرنسي صاحبا الميدالية الفضية ، وثنائي بيلا روسيا واللذين توجا بالميدالية البرونزية ، ليحصدا الميدالية الذهبية لمصر ، في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.



وتعد تلك الميدالية هي الأولى لمصر في تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم للخماسي الحديث للكبار.



وفي فئة الفردي ، لم يتمكن أي من اللاعبين المصريين تحقيق أي ميدالية ، وأخفقوا في الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020 ، حيث احتل إسلام حامد المركز الثامن في فئة الرجال ، خلف زميله أحمد أسامة الجندي والذي احتل المركز السابع ، أما في فئة السيدات ، احتلت سلمى عبد المقصود المركز 29 ، وهايدي عادل المركز الأخير.