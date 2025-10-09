أول تعليق من منة شلبي على أنباء ارتباطها

علقت الفنانة منة شلبي على أنباء ارتباطها التى تداولها مؤخرا رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منة شلبي فى أول تعليق لها خلال لقائها مع et بالعربي ،“انا مبتكلمش على حاجة شخصية خالص”.

منة شلبي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

وكشفت أيضا منة شلبي تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفي بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وأكدت منة أن والدتها بخير وتتمتع بصحة جيدة مطالبة الدعاء من جمهورها.

وأعربت منة شلبي عن سعادتها بحصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي ، وقالت منة شلبي: انها ممتنة وسعيدة للغاية ، معلقا: “حاسة انى صغيرة اوي انى اخد الجايزة دى لأنها مسؤولية كبيرة ومدياني طاقة أكبر انى اقدم اعمال اكتر”.

منة شلبي تشارك فى هيبتا ٢

وتشارك منة شلبي حاليا فى الجزء الثاني من فيلم هيبتا “المناظرة الأخيرة” الذى يعرض فى دور العرض السينمائية.

إعلان وأبطال فيلم هيبتا 2

أطلقت شركات الإنتاج الإعلان الرسمي لفيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” المقتبس عن رواية محمد صادق، ليكشف عن عمل درامي إنساني معاصر يطرح أسئلة جريئة حول الحب في زمن التكنولوجيا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان.