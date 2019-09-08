ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشناوي ينقذ بيراميدز من هدف مؤكد لـ فرجاني ساسي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:41 م
احمد الشناوي
احمد الشناوي
عمرو ابوبكر
انطلق الشوط الأول من المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات نهائي كأس مصر على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

فرصة هدف الزمالك الأول في شباك بيراميدز
حصل فريق الزمالك على ركلة ركنية من الجهة اليسرى، ويتصدر لها نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، ويلعبها داخل منطقة الجزاء، ويرتقي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ولكن تسقط من بين يديه الى فرجاني ساسي الذي سددها بشكل غريب خارج المرمى.

مهارة شيكابالا مع الزمالك أمام بيراميدز
توغل محمود عبد الرازق شيكابالا بين دفاعات فريق بيراميدز، في الدقيقة 17 من عمر المباراة و بمهارته تمكن من الدخول إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية على يسار الشناوي حارس مرمى الزمالك ولكن تخرج عن المرمى بسنتيمترات.

تألق الشناوي مع بيراميدز أمام الزمالك
تمكن احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ببراعة شديدة من إنقاذ مرمى فريقه من رأسية فرجاني ساسي التي كادت أن تسكن الشباك لولا براعة الشناوي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف أوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى وإيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك وديكاداها .. 15 دقيقة الأبيض يسيطر دون إحراز أهداف

دوري الابطال.. الزمالك ينهي الشوط الأول بهدف نظيف في شباك ديكاداها ..فيديو

الزمالك وديكاداها .. الأبيض يكتفي بهدفين بعد 60 دقيقة من اللقاء.. فيديو

رايح جاي.. الزمالك يسحق ديكاداها الصومالي 6-0 في أبطال أفريقيا .. فيديو

نهائي كأس مصر .. الزمالك وبيراميدز يجريان تدريبات الإحماء

بن شرقي وديسابر .. لقطة مميزة قبل لقاء الزمالك و بيراميدز

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يجهز نجم الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا

متى يوم عاشوراء 2019 .. احذر البحث عن موعده على هاتفك أو بالإنترنت

عقدوا القران في مكتب المأمور.. أغرب قصة زواج لفتاة من قنا داخل قسم شرطة

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

ضوابط وشروط.. اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز

إبراهيم محيسن الذي فقد ذراعيه بسبب الكرة يظهر في مران الأهلي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا

بدون اكسسوارات.. زينة تتألق بإطلالة كلاسيكية جديدة