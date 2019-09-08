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رياضة

سويسرا تكتسح جبل طارق برباعية.. ورومانيا تفوز على مالطا بهدف في تصفيات يورو 2020

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
أ ش أ
حقق منتخب سويسرا فوزا كبيرا على ضيفه منتخب جبل طارق برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ باستاد توربيلون في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

سجل رباعية سويسرا دينيس زكريا وأدمير محمدي وريكاردو رودريجيز وماريو جافرانوفيتش في الدقائق 37 و43 و45 و87.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الدنماركي فيما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون رصيد، حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي له في التصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، تعادل منتخب الدنمارك مع مضيفه الجورجي بدون أهداف، وأهدر المنتخب الدنماركي بهذا التعادل فرصة انتزاع صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الأيرلندي الذي يتصدر المجموعة حاليا برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، بينما رفع منتخب جورجيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

وفي نفس التصفيات حقق منتخب رومانيا انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب مالطا( 1- صفر ) في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة، حيث سجل جورجي بوسكاس هدف رومانيا والمباراة الوحيد، في الدقيقة 47.

ورفع الفوز رصيد رومانيا إلى عشر نقاط ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف عن السويد، لحين انتهاء باقي مباريات هذه الجولة.
وتجمد رصيد منتخب مالطا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس، قبل الأخير

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