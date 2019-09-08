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أخبار العالم

ماكرون وبوتين يبحثان أزمتي إيران وأوكرانيا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:10 م
فلاديمير بوتين وإيمانويل
فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون
رويترز
قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا هاتفيا اليوم الأحد قبل اجتماع المجلس الفرنسي الروسي المشترك لبحث القضايا الأمنية والمقرر أن يعقد غدا الاثنين في موسكو.

وقال البيان إن الزعيمين بحثا صفقة تبادل الأسرى التي جرت مؤخرا بين أوكرانيا وروسيا واتفقا على أن ذلك يعطي دفعة لعقد قمة لما يسمى بمجموعة نورماندي التي تضم فرنسا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا لبحث القضايا العالقة بين موسكو وكييف.

وتابع البيان أن بوتين وماكرون بحثا الخلافات الدولية حول إيران وعبرا عن الأمل في أن تسعى كل الأطراف للحد منها.

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