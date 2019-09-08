ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:33 م
الزمالك
الزمالك
منار نور
حقق نادى الزمالك نجاحا فى حصد بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، متفوقًا على بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعه من الهاشتاجات #كأس_الزمالك و #الزمالك_بيراميدز بعد فوز نادى الزمالك وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

‏الف مبروك لعملاق مصر بطولة مستحقة
‎#الزمالك_بيراميدز

‏كل الفرص اللي ضيعناها ف مشوار الكاس، جبناها ف النهائي.. مش تقولوا كدا من أول طيب

‎#الزمالك_بيراميدز
‎#الكاس_زمالكاوي

‏وزع شربات يابني كاس مصر زملكاوي
‎#الزمالك_بيراميدزَ

‏‎#الزمالك_بيراميدز
كاس شيكا

‏مبرووووووووووك‎#الزمالك_بيراميدز

‏الف الف مبروك
الرباعيه ان شاء الله
‎#الزمالك_بيراميدز

#الزمالك_بيراميدز
ميتشو...انا حبيتك⁦

مبروووووك #الزمالك_بيراميدز

حمدالله علي سلامة الفن والهندسة #الزمالك_بيراميدز
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة
بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عواد مطلب زمالكاوي يشعل تويتر .. ومغردون :اللي يشترينا نشتريه

#لاسارتى_ بره_ الأهلى يشعل تويتر.. والجمهور: النادى مش مكانك

بعد الصعود لنصف النهائي.. هاشتاج الزمالك والمقاصة يشعل تويتر ..شاهد

ميتشو ينتزع الرحمة من قلبه مع لاعبي الزمالك بسبب بيراميدز

جمهورك سندك_يا_زمالك.. هاشتاج يشعل تويتر.. ومغردون: وراك يا ملكي لآخر المشوار

#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية يتصدر تويتر .. ومغردون: يارب فرحة كالكونفيدرالية

ترشيحاتنا

نهائي كأس مصر .. تصرف غريب من مرتضى منصور فى مدرجات برج العرب

احمد مرتضى مهنئا الزمالك بكأس مصر: الحمد لله

تعليق أمير مرتضى على تتويج الزمالك بـ كأس مصر ..فيديو

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

ضوابط وشروط.. اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة البطل .. 100 صورة من تتويج الزمالك بـ كأس مصر

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد