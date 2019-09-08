بعد حصد بطولة كأس مصر .. جماهير الزمالك: حمد لله على سلامة الفن والهندسة

حقق نادى الزمالك نجاحا فى حصد بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، متفوقًا على بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعه من الهاشتاجات #كأس_الزمالك و #الزمالك_بيراميدز بعد فوز نادى الزمالك وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .



‏الف مبروك لعملاق مصر بطولة مستحقة

‎#الزمالك_بيراميدز



‏كل الفرص اللي ضيعناها ف مشوار الكاس، جبناها ف النهائي.. مش تقولوا كدا من أول طيب



‎#الزمالك_بيراميدز

‎#الكاس_زمالكاوي



‏وزع شربات يابني كاس مصر زملكاوي

‎#الزمالك_بيراميدزَ



‏‎#الزمالك_بيراميدز

كاس شيكا



‏مبرووووووووووك‎#الزمالك_بيراميدز



‏الف الف مبروك

الرباعيه ان شاء الله

‎#الزمالك_بيراميدز



#الزمالك_بيراميدز

ميتشو...انا حبيتك⁦



مبروووووك #الزمالك_بيراميدز



حمدالله علي سلامة الفن والهندسة #الزمالك_بيراميدز