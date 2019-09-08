الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن فهد

أصدر الديوان الملكي السعودي، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قال فيه إن الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، توفى منذ قليل.



وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود وسيصلى عليه يوم غد الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".



والأمير فيصل هو نجل الأمير فهد بن مشاري، الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذي رافق الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة وخصوصًا الحجاز، وكًل بإمارة الطائف و المدينة المنورة وبعدها تولى إمارة القصيم منذ عام 1338هـ حتى عام 1354 هـ.

