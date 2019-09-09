ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن نهائي كاس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة لو كان فرجاني ساسي في مستواه.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الأن".

متابعًا "لو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد".

وأستكمل "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة".
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه
فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي في مستواه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: نفضل بيع حسام حسن للأهلي على بيراميدز.. فيديو

مدحت عبد الهادي: الزمالك لديه أقوى الخطوط الهجومية في مصر

حارس بيراميدز يتحدث عن مواجهة الزمالك في نهائي الكأس ومنافسة الشناوي.. فيديو

نهائي كأس مصر.. حلمي طولان يحذر لاعبي الزمالك من ثنائي بيراميدز

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

جنى عمرو دياب تواصل الاستفزاز بمقطع فيديو مثير

دعاء يوم عاشوراء .. 10 أدعية أوصى رسول الله بترديدها في نهار الغد

اضرار القهوة على القلب .. ماذا يحدث لجسمك بعد شرب فنجان منها

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن فهد

تعليق أمير مرتضى على تتويج الزمالك بـ كأس مصر ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى