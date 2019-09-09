عرق النسا .. من الألف للياء أعراضه وعلاجه

ما هو عرق النسا





عرق النسا أسبابه وعلاجه

ترجع الآلام عرق النسا لأكثر من سبب وهم :

- تحدث الإصابة بعرق النسا عند تعرض كبار النسا بإنزلاق الفقرات، أو تعرض الشباب لإنزلاق الفقرات نتيجة التعرض لانحناء أو كسر في العمود الفقري.

- عند التقدم في السن يحدث عند البعض تضييق في العمود الفقري نتيجة نمو الأربطة المحيطة بدرجة أزيد من حجمه الطبيعي، كما يحدث تضييق العمود الفقري بسبب التأكل في مفاصل العمود الفقري.

- كما يعتبر الإنزلاق الغضروفي واحدًا من الأسباب المؤدية إلى التهاب عرق النسا، ويرجع ذلك بسبب تمزق القرص الغضروفي بين فقرات العمود الفقري، وخروج المادة الهلامية المتواجدة مما يشكل ضغط على العصب الوركي.

- كذلك الأورام في منطقة العمود الفقري تسبب ضغط على العصب الوركي مما يحدث التهاب عرق التسا.

- يعد التعرض للضرب على منطقة العمود الفقري أو الأربطة المحيطة أو العضلات من مسببات التهاب عرق النسا.



أعراض عرق النسا :

- يشعر المريض بألم مستمر في الساق بجهة واحدة أو المؤخرة.

- ألم حارق أو حاد يحس به المريض في الساق.

- الإحساس بالألم على طول العصب الوركي من أسفل الظهر وحتى المؤخرة والأرداف.

- لا يتمكن المصاب بالتهاب عرق النسا من الجلوس لفترات طويلة وكذلك المشي لفترات طويلة، وبالتالي النوم على الظهر لاطول فترة ممكنة حتى بشعر بتحسن.

- درجة الألم تكون أشد في القدم عن أسفل الظهر .

- يواجه المريض مشكلة في رفع كعب القدم عن الأرض.

- تكون حركة الركبة ضعيفة إلى جانب الشعور بضعف في الساق عند مدها.

- الشعور بألم وخد في منطقة مقدمة القدم.

عرق النسا والحمل

أسباب عرق النسا والحامل

لا سيما أن السيدة الحامل تواجه العديد من الأزمات الصحية والآلام، والتهاب عرق النسا واحد من بيت هذه الآلالم التي تمر به عدد كبير من السيدات في تلك المرحلة، ويرجع لذلك أكثر من سبب وهم:

- خلال فترة الحمل يزداد وزن السيدات مما يؤثر ذلك على العصب الوركي ويزيد من الضغط عليه.

- كما يزيد الضغط على العصب الوركي وتصاب الحوامل بالتهاب عرق النسا بسبب الثقل في منطقة الحوض في أثتاء فترة الحمل.

- مع اقتراب موعد الولادة يزيد الضغط على العصب الوركي، فالجنين يقوم بتغيير اتجاهاته وحركاته تمهيدًا لخروجه.





علاج عرق النسا للحامل

- يفضل أن تستلقي الحامل على أحد الجانبين مع التغيير من وضع النوم باستمرار وذلك حتى تقلل من شدة الآلام المصاحب لفقرات الظهر.

- ينصح دومًا بعمل تدليك للمنطقة المصابة برفق والماء الدافئ ولمنطقة الأرداف.

- مد الأرداف والوركين والساقين لفترات طويلة حتى تحصلين على قسط من الراحة.

- يفضل النوم على مرتبة اسفنجية تكون مريحة وتأخذ وضع الجسم.

- الإبقاء على ممارسة الرياضة وتحديدًا اليوجا للتقليل من حدة الآلم.

- الخضوع لجلسات تدليك الجسد بالكامل وبالأخص في الشهور الأخيرة من الحمل.

- من الأفضل استخدام الوسادة المخصصة للسيدات الحوامل.

- محاولة الاسترخاء قدر الإمكان بوضع الكمادات الساخنة والباردة والزيوت على الجسم .

- النزول إلى حمام السباحة المزود بالماء الدافئ من الأنشطة المفيدة في هذه المرحلة.



عرق النسا للسيدات

- تعتبر السيدات أكثر عرضة للإصابة بعرق النسا 5 أضعاف من الرجال للإصابة، فقد يرجع ذلك لتعرضها للحمل والولادة، فأثناء الولادة يمكن أن يؤدي ضغط رأس الطفل إلى الضغط على العصب الوركي.

- هذا المرض يصيب النساء من جميع الأعمار، ولكن الـ 40 هو متوسط عمر ظهور المرض.

- غالبًا ما يزول خلال أسابيع أو أشهر ، ولكنه قد يصبح مزمنًا ويؤثر على الحياة اليومية ، ويمنعك من القيادة أو الانحناء دون ألم. نادرا.

- النساء أكثر عرضة للكسر عن الرجال نتيجة التعرض لهشاشة العظام، وبالتالي أية كسور في منطقة الظهر تؤثر على العصب الوركي.

عرق النسا للرجال

لا يقتصر أوجاع عرق النسا على النساء فقط بل تطول الرجال أيضًا، ويرجع ذلك لتلك الأسباب:

- تعتبر من أول أسباب إصابة الرجال بعرق النسا هي حدوث تشنج في عضلات الأرداف والظهر.

- إصابة الرجال بضيق في الفقرات القطنية أو القناة الشوكية بمنطقة أسفل الظهر.

- تأكل الغضاريف بين الفقرات وذلك ما يعرف بـ مرض القرص التنكسي.

- تعرضه لإنزلاق واحدة من الغضاريف إلى الأمام مستندة على فقرة أخرى.

- الجلوس لمدة طويلة و بطريقة خاطئة يؤدي لالتهاب عرق النسا.

- قد تنتج التهابات عرق النسا بسبب السقوط على الظهر أو حدوث تمزق في العصب الوركي.

- تعرض لضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي.

أعراض عرق النسا للرجال:

- الشعور بالآلام شديد في منطقة الأرداف والفخذين تمنعه من الحركة.

- الإحساس بحرقة في الساق والمؤخرة.

- إيجاد صعوبة في تحريك الساق.

تأثير عرق النسا على الرجال

- يوجه الرجال صعوبة في العلاقة الحميمية عند إصابته بالتهاب عرق النسا حيث تتطلب العلاقة يؤثر عرق النسا للرجال إلى الحركة، وذلك يشعره بالآلام في نهاية الظهر والقدم.

علاج التهاب عرق النسا للرجال في العلاقة الحميمة

- مشاركة الزوجة في المشكلة وإطلاعها على ما تشعر به حتى تقدر الوضع.

- تجربة أوضاع جديدة ومختلفة تجعلك تشعر بالراحة والسهولة أكثر .

- ضرورة التحدث إلى طبيب لحل المشكلة والتوصل إلى علاج ضروري للقضاء على تلك الالأم.

عرق النسا الكاذب والتهاب عرق النسا الحقيقي

عرق النسا الحقيقي :

كما أوضحنا إن التهاب عرق النسا الحقيقي يحدث نتيجة تهيج العصب الوركي بعد تعرضه لعدة مؤثرات تضغط عليه فتسبب التهابه محدثًا تلك الآلام، فالعصب الوركي تكون بدايته من الجذور العصبية في العمود الفقري، ويعد الضغط على واحد أو أكثر من تلك الجذور في منطقة القطنية، يؤدي لـ فتق القرص الفقري "DISK" .



في حين يشعر المريض بألم في في منطقة أسفل الظهر حتى الأرداف والساق إلى الكاحل كل هذا يحدث في جهة واحدة من الساق.



عرق النسا الكاذب

وبالنسبة لـ عرق النسا الكاذب وهو ما يعرف بـ متلازمة الكمثرى، هو ألم شديد أو تشنج بعضلة " piriformis" تلك العضلة الصغيرة الموجودة في عمق الأرداف مهمتها الربط بين عظم الفخذ العلوية والجزء الخلفي من الحوض إلى نهاية الحافة الخارجية للفخذ وعظم الحوض، لذلك أي ضغط في تلك المنطقة أو الشعور بالألم فهو يقترب من عرق النسا الحقيقي، لذلك يصعب التفرقة بينهما.



أسباب عرق النسا الكاذب:

تتعدد أسباب الإصابة بعرق النسا الكاذب وهي:

- انكماش العضلات أو تقلصها وهذا يؤدي إلى الضغط على العصب الوركي، وبالتالي يحدث بين أعراض التهاب عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب.

- تورم العضلة نتيجة التعرض للإصابة بها.

- التعرض لحدوث نزيف في تلك المنطقة.



أعراض عرق النسا الكاذب وعرق النسا الحقيقي

- الإحساس بوخز وألم أشبه بصدمات كهربائية في الساق.

- التنميل والحرقان في القدم والكاحل.

- إيجاد صعوبة في صعود السلم أو المشي.

- صعوبة في حركة مفصل الورك.

- تضاعف الشعور بالألم في حالة الجلوس لفترات طويلة.



التفرقة بين عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب:

- تتوفر وسائل مختلفة للتفرقة بين عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب من بينهم اختبارات سريرية خاصة لكل منهما، وهماpriformis Test للكشف عن عرق النسا الكاذب، أما slump test للكشف عن عرق النسا الحقيقي .













التهاب عرق النسا مرض يقلب حالة الإنسان رأس على عقب ففجأة تشدد حدة الآلام درجة درجة حتى تصل إلى أقصى مراحلها ألم عنيف أسفل الظهر لا يحتمل يشق طريقه بالأرداف مسمعا بالساق والقدم حتى تحرم صاحبها من الجلوس لفترات طويلة أو حمل الأشياء الثقيلة، وغيرها من الأعراض والعواقب الذي تطرأ على مرضى التهاب عرق النسا، لذلك نستعرض لكم في التقرير الآتي تفاصيل التهاب عرق النسا من أعراضه وعلاجه والحالات التي يصيب بها الأشخاص.عرق النسا هو مرض من أمراض الجهاز العصبي يحدث نتيجة الضغط على العصب الوركي مما يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وتهيج الأعصاب، كل هذا في جهة واحدة أو ساق واحد بمعنى أدق، و يصيب الأشخاص لعدة أسباب.