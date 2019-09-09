شوقي السعيد: ميتشو لم يقدم 10% من مستواه مع الزمالك

تحدث شوقي السعيد نجم الزمالك السابق عن فوز الفريق ببطولة كاس مصر على حساب نادي بيراميدز.



وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "فرحة كبيرة والزمالك هو الحاجة الوحيدة الي بتفرحنا وكان طبيعي اكون في الاستاد واحتفل مع الفريق".



متابعًا "بيراميدز مش فريق بطولة، لعيبة الزمالك كانت واقفة على رجلها وقدرت تكسب المباراة، ان شاء الله الزمالك يكسب السوبر أمام الأهلي".



وأضاف شوقي "ميتشو لم يقدم 10% من مستواه حتى الآن، الإدارة تعاقدت مع صفقات قوية لأول مرة منذ سنوات، الزمالك هيكون في حتة تانية".

