مواصفات وسعر iphone 11 وميعاد طرحه.. مفاجآت بالجملة.. فيديو وصور

تفصلنا عن إطلاق أجدد نسخة من هاتف آيفون الأشهر فى العالم 24 ساعة فقط، حيث ستشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية الحدث الأبرز للشركة فى مساء غد، للكشف عن النسخ الثلاثة من iphone 11 الجديد.



ويبدو ان حزمة من التغييرات فى الطريق، بداية من أسماء الهواتف التى ستكون iphone 11 للنسخة الرخيصة بدلًا من iphone XR، وiphone 11 Pro بدلًا من iphone XS، وiphone 11 Pro Max بدلًا من iphone XS Max، وصولًا إلى الإستغناء نهائيًا عن ميزة 3D touch.



1- iphone 11

يأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD، مع خاصية face unlock وهى التعرف على الوجه، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يأتي iphone 11 بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا، وبظهر مصمم بالكامل من الزجاج، ولايدعم قلم آبل apple pencil، وبطارية سعة 3110 ميللي أمبير، مقابل 750 دولار أمريكى.







2- iphone 11 Pro

يأتى بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED، مع خاصية face unlock وهى التعرف على الوجه، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يأتى iphone 11 Pro بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا، وبظهر مصمم بالكامل من الزجاج، ويدعم قلم آبل apple pencil، وبطارية سعة 3190 ميللي أمبير، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكى العكسى من الهاتف والعكس، مقابل 1000 دولار أمريكى.







3- iphone 11 Pro Max

يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED، مع خاصية face unlock وهى التعرف على الوجه، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يأتى iphone 11 Pro Max بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا، وبظهر مصمم بالكامل من الزجاج، ويدعم قلم آبل apple pencil، وبطارية سعة 35000 ميللي أمبير، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكى العكسى من الهاتف والعكس، مقابل 1100 دولار أمريكى.



يمكنك مشاهدة البث المباشر للحدث من هنا، غدًا فى السابعة مساءً.



