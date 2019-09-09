المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم الفنانة هبة عبد الغني

كرم المجلس القومى لحقوق الإنسان الفنانة هبة عبد الغني، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2019 بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير.



وتم تكريم هبة عن أدائها المميز في تقديمها لشخصية "نيفين"، خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا باهرا حين عرضه.



يأتى تكريم هبة عبد الغني وغيرها من نجوم الفن لدورهم الفعال والمهم فى تشكيل وعى الشعب المصرى بما يقدموه من أعمال مؤثرة، وقد تم تقييم مسلسلات رمضان هذا العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد هى التى منحتهم الجوائز والتكريمات بإشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان انطلاقا من دوره فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع.



"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصى، حنان مطاوع، وهبة عبد الغني، محمد عز، شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.