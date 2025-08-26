قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
توك شو

الجامعة العربية: صمود الفلسطينيين العنصر الأول والحاسم في المشهد الحالي

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
محمود محسن

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن العامل الحاسم في المشهد الراهن هو صمود الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن صمود الفلسطينيين يمثل "العنصر الأول والأهم" في المشهد الذي نراه اليوم، ولا بد من الاعتراف بذلك.

وأوضح زكي،  خلال حوار خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعة العربية تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا، فيما تبذل مصر وقطر جهودًا بارزة في ملف وقف إطلاق النار، في حين تقوم السعودية والأردن ودول أخرى باتصالات على صعيد الحل السياسي وقضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفًا أن هناك تنسيقًا عربيًا قائمًا وجيدًا، لكنه أقرّ بأن هناك دائمًا مجالًا لتعزيزه.

وبيّن أن الجامعة تضم 22 دولة، ليس جميعها على الموجة ذاتها، غير أن نحو ست دول عربية تبدي اهتمامًا خاصًا بالملف، وتمتلك علاقات واتصالات قوية تسهم في دفع الجهود، بينما تُبلّغ بقية الدول بتطورات الموقف بشكل دوري.

وأشار زكي إلى أن اللجنة العربية الإسلامية تضم إلى جانب الدول العربية عددًا من الدول الإسلامية الأخرى مثل تركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بما يضمن تحركًا عربيًا إسلاميًا منسقًا، مؤكدًا أن هناك مستوى "لا بأس به" من التنسيق في هذا الإطار.

السفير حسام زكي جامعة الدول العربية فلسطين الفلسطينيين مصر

