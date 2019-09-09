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رياضة

استبعد الحضري.. نادر السيد: هذا المدرب الأجدر لتدريب حراس المنتخب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:20 ص
نادر السيد وعصام
نادر السيد وعصام الحضري
نور عادل
كشف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، عن المدرب الأجدر لتدريب حراس منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال نادر السيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مع احترامي لكل مدربي الحراس الآن، ولكن طارق سليمان هو الأفضل".

وأفصح نادر السيد أنه حقق العديد من البطولات مع النادي الأهلي ولديه الخبرات.

وأتم كلماته نادر السيد متحدثا عن الأسطورة عصام الحضري: "حارس كبير كلاعب، ولكن هل خبراته كمدرب تؤهله للتواجد مع المنتخب ؟ هذا هو السؤال".

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