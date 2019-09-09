حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان.



يأتي ذلك عقب مرور أكثر من أسبوع من استهداف الحزب لآلية عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية، وما أعقبه من تبادل القصف وإطلاق النار من الجانبين.



وجاء ذلك ردا على إرسال إسرائيلي طائرتين مسيرتين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن يتم إسقاطهم.



وهدد حسن نصر، الأمين العام لحزب الله اللبناني إسرائيل من شن أي هجمات على الأراضي اللبنانية.