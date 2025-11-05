قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني

جانب من لقاء الوفد المصري والبحريني
جانب من لقاء الوفد المصري والبحريني
الديب أبوعلي

التقى وفد من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، رئيس النقابة، وزير الشئون القانونية البحريني يوسف بن عبد الحسين خلف، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المحافل الدولية.

وقد قوبل الوفد المصري بحفاوة واستقبال رفيع المستوى من الجانب البحريني، في مشهد يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والبحريني، ويعكس التقدير المتبادل لما تمثله مصر من ثقل ومكانة عربية وإقليمية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للقاء المثمر الذي جمع النقابة العامة بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والذي تناول أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات النقابية، مؤكدًا رغبة الجانبين في تعزيز أواصر العمل النقابي العربي المشترك.

جاء اللقاء ليؤكد عمق العلاقات المصرية البحرينية، وليفتح آفاقًا جديدة في مجال الخدمات العمالية والنقابية، إلى جانب مناقشة سبل تنسيق المواقف العربية داخل منظمة العمل الدولية، بما يعزز من الصوت العربي الموحد في قضايا العمل والحقوق النقابية.

وأشاد الجانب البحريني بما تشهده مصر من نهضة حضارية غير مسبوقة، مؤكدين إعجابهم بالمشهد العالمي المبهر لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار والتجديد.

من جانبه، صرّح كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بأن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة في الملفات العمالية والنقابية، مؤكدًا أن التعاون العربي أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الموقف المشترك داخل المحافل الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية.

وأوضح عبدالباقي، أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الإدارة والتخطيط والتنمية الشاملة. ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات قومية، وتحول رقمي شامل داخل مؤسسات الدولة، يؤكد أن الإرادة السياسية في مصر قادرة على صناعة مستقبل أفضل للأمة العربية بأسرها”.

وأشار: “نحن نتحرك اليوم بروح جديدة تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، ورفع كفاءة العاملين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونسعى لأن يكون التعاون النقابي العربي امتدادًا طبيعيًا لهذه الرؤية التي يقودها الرئيس السيسي بخطى ثابتة نحو المستقبل.”.

كما شدد عبدالباقي على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين النقابات العربية، وبحث برامج التدريب والتثقيف النقابي وتطوير منظومة العمل المشترك بما يخدم قضايا العمال على مستوى الوطن العربي.

وضم الوفد المصري كلًا من: ماجد رشاد – أمين صندوق النقابة، أحمد توفيق – الأمين العام، نوران رفعت بدر الدين – عضو الوفد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات التي تقودها النقابة لتأكيد الحضور المصري المؤثر داخل المؤسسات الإقليمية والدولية، وترسيخ مفهوم التعاون العربي القائم على الفعل والريادة، لا على الشعارات.

النقابة العامة للعاملين بالنيابات وزير الشئون القانونية البحريني الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد المتحف المصري الكبير الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا مع تنامي الإقبال على الملاذ الآمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية

شُعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة

تطوير قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر

انتخابات غرفة صناعة الجلود

قائمة المستقبل تكتسح انتخابات غرفة صناعة الجلود لدورة 2025/ 2029

بالصور

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد