وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني

التقى وفد من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، رئيس النقابة، وزير الشئون القانونية البحريني يوسف بن عبد الحسين خلف، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المحافل الدولية.

وقد قوبل الوفد المصري بحفاوة واستقبال رفيع المستوى من الجانب البحريني، في مشهد يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والبحريني، ويعكس التقدير المتبادل لما تمثله مصر من ثقل ومكانة عربية وإقليمية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للقاء المثمر الذي جمع النقابة العامة بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والذي تناول أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات النقابية، مؤكدًا رغبة الجانبين في تعزيز أواصر العمل النقابي العربي المشترك.

جاء اللقاء ليؤكد عمق العلاقات المصرية البحرينية، وليفتح آفاقًا جديدة في مجال الخدمات العمالية والنقابية، إلى جانب مناقشة سبل تنسيق المواقف العربية داخل منظمة العمل الدولية، بما يعزز من الصوت العربي الموحد في قضايا العمل والحقوق النقابية.

وأشاد الجانب البحريني بما تشهده مصر من نهضة حضارية غير مسبوقة، مؤكدين إعجابهم بالمشهد العالمي المبهر لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار والتجديد.

من جانبه، صرّح كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بأن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة في الملفات العمالية والنقابية، مؤكدًا أن التعاون العربي أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الموقف المشترك داخل المحافل الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية.

وأوضح عبدالباقي، أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الإدارة والتخطيط والتنمية الشاملة. ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات قومية، وتحول رقمي شامل داخل مؤسسات الدولة، يؤكد أن الإرادة السياسية في مصر قادرة على صناعة مستقبل أفضل للأمة العربية بأسرها”.

وأشار: “نحن نتحرك اليوم بروح جديدة تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، ورفع كفاءة العاملين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونسعى لأن يكون التعاون النقابي العربي امتدادًا طبيعيًا لهذه الرؤية التي يقودها الرئيس السيسي بخطى ثابتة نحو المستقبل.”.

كما شدد عبدالباقي على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين النقابات العربية، وبحث برامج التدريب والتثقيف النقابي وتطوير منظومة العمل المشترك بما يخدم قضايا العمال على مستوى الوطن العربي.

وضم الوفد المصري كلًا من: ماجد رشاد – أمين صندوق النقابة، أحمد توفيق – الأمين العام، نوران رفعت بدر الدين – عضو الوفد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات التي تقودها النقابة لتأكيد الحضور المصري المؤثر داخل المؤسسات الإقليمية والدولية، وترسيخ مفهوم التعاون العربي القائم على الفعل والريادة، لا على الشعارات.