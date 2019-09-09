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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ آصالة.. والجمهور يتغزل فيها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
اصاله
اصاله
منار نور
نشرت الفنانة آصالة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت آصالة فى الصورة خلال حفلها الأخير، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان أبيض.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة آصالة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "شو هل الجمال" _ "والله وجهك هو الخير" _
"تدرين إنك حلوة".

وكانت قد حتفلت الفنانة السورية آصالة بتخطي مستمعي ألبومها الجديد 60 دقيقة حياة الــ100 مليون مستمع عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتداول محبو آصالة صورة احتفالا بالرقم القياسي، وطالبوا نجمتهم بتحديد موعد قريب لطرح ألبومها الجديد.

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