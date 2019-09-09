المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية شرقي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشات الموالية لها شرقي سوريا.





وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم".



