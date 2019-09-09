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فن

فيلم It Chapter Two يتصدر الـ بوكس اوفيس بـ 91 مليون دولار

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:52 ص
It: Chapter Two
It: Chapter Two
شروق ابراهيم
تصدر فيلم الرعب الامريكي It Chapter Two ،إيرادات شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس اوفيس في الاسبوع الاول من عرضه محققا 91 مليون دولار أمريكي.

وتدور احداث الفيلم بعد 27 عامًا من لقاء نادي الخاسرين مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة لم الشمل من جديد بعد أن صاروا كبارًا، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة الشيء من جديد.

الفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وجيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وهو الجزء الثاني للفيلم الذي طرح في 2017.

وتراجع فيلم Angel has fallen مركزا واحدا ليحتل المركز الثاني بـ ايرادات وصلت لـ 6 ملايين دولار أمريكي هذا الشهر.

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