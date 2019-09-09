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ارتفاع صادرات مصر الزراعية يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصرى اليوم

الرئيس السيسي: ضمان أعلى معايير الأمان النووى فى "محطة الضبعة"

صدى البلد

وزير البترول يستعرض أمام السيسى المنظومة الاليكترونية لمراقبة المنتجات البترولية

الشروق

متحدث الوزراء: محاور الصعيد فرصة للانتقال السلس بين ضفتى النيل

الأهرام

7.8 مليار جنيه بالموازنة لتحديث البنية المعلوماتية و155 مليون جنيه لقواعد البيانات

اليوم السابع

منظومة التأمين الصحى الشامل تكشف آليات تشغيل منظومة شكاوى المنتفعين

الجمهورية

جمارك سيارات المطار تعقد جلسة مزاد لبيع 58 سيارة واردة من الخارج

مبتدأ

ارتفاع صادرات مصر الزراعية والموالح البريمو

الوطن

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