بسبب سوء النتائج.. برشلونة يفكر فى الإطاحة بمدربه

تراجعت نتائج فريق برشلونة الاسباني بالفترة الأخيرة مما أثار التكهنات حول الإطاحة بمدربه الإسباني فالفيردى الذى أصبح مستقبله غامضا مع الفريق الكتالوني، حيث لعب الفريق 3 مباريات في الليجا حصل منها على 4 نقاط.



وأشارت بعض التقارير الإسبانية عن وجود تشاور لدى إدارة برشلونة بشأن اتخاذ موقف مع فالفيردي خاصة أنه في حال تعرض المدرب لأي خسارة سيتم الاستغناء عنه.



حددت إدارة برشلونة 4 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي وهم: الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، ورونالد كومان مدرب منتخب هولندا والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق.



وتستعد برشلونة لخوض اللقاء القادم مع فالنسيا يوم السبت 14 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر ضمن فعاليات الدوري الإسباني.