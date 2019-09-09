تفاصيل حديث شيكابالا مع نجم بيراميدز الباكى عقب خسارة الكأس

حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مواساة عماد نبيل "دونجا" لاعب فريق بيراميدز، والشد من أزره عقب مباراة الفريقين أمس الأحد.



يأتي هذا عقب دخول "دونجا" في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه من الزمالك بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر، ليتوجه له "شيكابالا" ويقوم بمواساته.



وتحدث قائد الزمالك مع "دونجا" مدة طويلة وطلب منه التوقف عن البكاء فهو لاعب كبير ومازال مشواره طويل في الملاعب وأمامه مستقبل جيد وعليه ألا يحزن.



