ثقافة قنا تناقش الفرق بين الأغنية والموال الجنوبى



تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث نظم قصر ثقافة نجع حمادى ندوة بعنوان "الأغنية والموال الجنوبى" بمركز شباب الشرقى بهجورة، أشار فيها الشاعر طارق محروس إلى دور الأغنية الشعبية والوطنية فى النهوض بالوطن والمجتمع، ومساهمتهما فى التذوق العام، كما تحدث الشاعر أحمد البارودى عن دور الموال الجنوبى الذى ينفرد به الجنوب وخصوصيته وتناوله للتراث الشعبى، وكذلك فى إبداع الفرح والهموم الجنوبية بطريقة رائعة يتعلق بها الجمهور .



عقد بيت ثقافة الكويت محاضرة بعنوان "تنمية مهارات الطفل الإبداعية" وذلك بمركز شباب أبو مناع شرق، حيث تناول صابر حسين مفهوم الإبداع وتقسيم المهارات الخاصة بالطفل إلى مهارات يدوية ومهارات ذهنية وأخرى رياضية، وكيف تتحول الموهبة والإبداع من دور الهواية إلى عمل من الممكن أن يدر ربحا على صاحبه، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت ندوة ثقافية بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" تناولت البناء العلمي للثقافة وأنه يعتمد علي ثلاثة محاور تتصل بالتنمية الثقافية: محور البناء الفكري والعقائدي، محور البناء الفني والأدبي، محور البناء العلمي الصرف، موضحة أن المثقف هو من يعي هذه المحاور الثلاثة وتنعكس علي سلوكه فيصبح حضاري، كما ذكرت بأن غاية الثقافة تكمن في إعداد الانسان المدرك لحقيقة وجوده والواثق بقدرته على التغيير نحو الأفضل، بالإضافة إلى ندوة بعنوان "ماذا قرأت" ودارت حول أهمية معرفة اسم الكاتب والمؤلف للكتاب وماهي الدروس المستفادة من الكتاب او القصة ومعرفة دار النشر.



نفذ قصر ثقافة قوص ورشة اكتشاف مواهب "شعر، قصة، مقال"، تضمنت الورشة تدريبات على كتابة الشعر بنوعيه العامية والفصحى، والتدريب على الإلقاء واختيار الأعمال المناسبة للالقاء واختيار اللغة السليمة فى كتابة المقال، وكذلك القصة وأهمية الحوار واللغة والأحداث والأشخاص، كما عقد قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان "دور المسرح فى تنمية مواهب الشباب" حاضرها محمد موسى، أشار فيها أن المسرح جدير فى توعية الشباب وتحسين أداء أدوارهم فى المجتمع، حيث أن المسرح يناقش على خشبته قيم المجتمع ومتطلباته، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل بقنا "ورشة تعليم فنون الخط العربى" تم فيها التعرف علي الحروف العربية وكتابتها وقصها ولزقها علي لوحة ورقية، وأقيمت ورشة فنون تشكيلية بعنوان"تنفيذ أشكال فنية من الخشب" للدكتورة منال مبارك استعرضت فيها بعض الاشكال الفنية من الخشب والأدوات المستخدمة وبعض الخامات التى تعمل على تجميل وصقل الخشب.