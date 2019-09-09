بيراميدز يصارع على الهبوط.. آخر توقعات رضا عبدالعال

واصل رضا عبدالعال نجم منتخب مصر والزمالك والأهلى السابق هويته فى التوقعات الصادمة والمثيرة للجدل بين جماهير الكرة المصرية.



وجاء آخر توقع لرضا عبدالعال بشأن نادى بيراميدز عقب خسارته المذلة بثلاثية نظيفة أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر أمس.



وقال رضا عبدالعال فى برنامجه عبر يوتيوب: بيراميدز بهذا المستوى الذى ظهر به أمام الزمالك سيصارع على الهبوط فى الموسم الجديد أو التواجد فى منطقة الوسط، مشيرا إلى أن الدعم الكبير الذى كان يحصل عليه الفريق من تركى آل الشيخ انتهى برحيله مما أثر على الفريق بالسلب.



واشتهر رضا عبدالعال بتوقعاته المثيرة للجدل والتى صدقت فى معظمها مثل توقعه خروج منتخب مصر مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر وكذلك حصول منتخب مصر على المركز الأخير فى مجموعته بمونديال روسيا 2018.